合同自主練習で打撃練習する阪神・森下＝沖縄県宜野座村阪神の合同自主練習が29日、主力の大半が参加してキャンプ地の沖縄県宜野座村で始まった。森下翔太外野手はフリー打撃で快音を連発。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれたとあって仕上がりの早さを見せ「ことしは実戦（に向けた動き）を早めに入れないといけない」と説明した。阪神では主に右翼に陣取るが、ほかの選手の打撃練習時に中堅に就い
