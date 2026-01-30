明るい兆しが見えた。右脚の肉離れで、新人合同自主トレでの別メニュー調整が続いている、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２９日、負傷した１７日以来となる屋外での練習を行った。暖かい日差しに照らされたＳＧＬスタジアムのメイングラウンド。久々に姿を現した立石は、入念にアップを行うと、スパイクに履き替えてキャッチボール。時折笑顔も見せながら、リラックスした様子で汗を流した。１７日