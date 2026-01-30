インスタグラムを更新女子マラソンの松田瑞生が家族への感謝をインスタグラムに投稿した。25日の大阪国際女子マラソン後の写真をアップ。家族愛があふれた内容に反響が広がっている。松田は大阪国際女子マラソンで2時間26分16分の7位だった。レース後は悔しい結果に号泣したが、粘りの走りで28年ロサンゼルス五輪の代表決定戦となるMGCの出場権を獲得した。インスタグラムでは感謝を投稿。家族からもらった言葉も紹介した。