巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、１年目からフル回転してジャパニーズドリームをつかむことを誓った。同じ新助っ人のボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝とそろって羽田空港着の航空機で来日。身長２０１センチ、最速１６３キロを誇るイケメン右腕は親日家であることを明かし「チームにピタッとハマる役割