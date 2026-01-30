昨季まで巨人３軍監督を務めた駒田徳広氏（６３）が、学生野球を指導するために必要な資格に関する再回復の申請を行ったことが２９日、分かった。２月初旬に行われる日本学生野球協会の審査で承認されれば、国内の高校、大学の指導が可能になる。日本学生野球憲章はプロ野球経験者の関与を原則的に禁じており、指導にはプロ球団退団とプロアマ双方の研修を受ける資格回復の手続きが必要。駒田氏は過去に研修を受講して資格を回