男子プロバスケットボールＢリーグの初のドラフトが２９日、東京・カナデビアホールで開催された。２６〜２７年シーズンから始まる「Ｂプレミア」の２６クラブ中２３クラブが参加。ＳＲ渋谷が１巡目１位で、米・北コロラド大の山崎一渉を指名した。終了後、島田慎二チェアマンが取材に応じ「基本ポジティブ。賛否両論たくさんあったが、スタートが切れてホッとしている」と記念すべき第１回のドラフトを振り返った。バスケット