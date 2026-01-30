オリックス・佐藤一磨投手（２４）が結婚していたことが２９日、分かった。１月１０日に結婚を発表した宮城大弥投手（２４）が１位指名された１９年ドラフトの育成１位で入団し、プロ５年目の２４年６月に支配下昇格した苦労人。生涯の伴侶を得た男の飛躍に、オリックス担当の南部俊太記者が「太鼓判を押した」。最愛の人を射止めた佐藤一が「過去最高」のプロ７年目を迎えそうだ。ウエスタンで２度目の最多勝（１０勝）に輝