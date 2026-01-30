日系ブラジル人３世の阪神・伊藤ヴィットル通訳（３０）が２９日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて決意を明かした。１３年以来３大会ぶりにＷＢＣ本大会へ出場するブラジル代表として選出が有力視され、初戦のアメリア戦に備え、朝６時３０分から練習する毎日。異色の“二刀流”が同じく出場を目指す元巨人のチアゴ・ビエイラ投手（３３）と共闘し、夢にまで見た大舞台で世界を驚かせる。育成右腕