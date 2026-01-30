オリックス・佐藤一磨投手（２４）が結婚していたことが２９日、分かった。お相手は横浜隼人で同級生だった、同じ神奈川出身の一般女性。約６年の交際期間を経て、大安にあたる１月７日に婚姻届を提出した。佐藤一が照れ笑いした。「もう、何をするにもかわいらしい人ですね…」。プロで手にした２勝は巨人・菅野、ソフトバンク・有原（ともに当時）との投げ合いに勝ったもの。野球に向き合う姿勢と同じように、真っすぐな愛