ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が２９日、自身初の開幕１軍へ猛アピールを誓った。この日は、みずほペイペイで練習。手応え十分のオフを過ごし、ブレイク筆頭株に名乗りを上げた。「開幕１軍はまだ１回もないので、まずはそこが目標」。２８日に宮崎キャンプの振り分けが発表され、巨人時代から４年連続となるＡ組（１軍相当）スタートが決定した。２８日にはオレンジから黒に髪を染め直し、側頭部を刈り上げて気合も注