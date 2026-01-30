阪神・伏見寅威捕手（３５）が２９日、沖縄県・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で行われた先乗り自主トレに参加した。ブルペンでは木下の投球を３１球受け、「意気込みとしては（キャンプ中に）全員の球を受けたい」と虎の女房役へ適応していく姿勢を見せた。昨年、日本ハムから移籍が決まり、見始めた昨年の１軍の試合映像をポストシーズン前まで見進め、「ピッチャーがそれに応えられるんだ。『そこ