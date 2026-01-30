３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の優勝候補の一角であるベネズエラが２９日（日本時間３０日）、追加メンバーを発表した。ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手、ロイヤルズのマイケル・ガルシア内野手、ブルワーズのジャクソン・チョウリオ外野手、レッドソックスのウィルヤー・アブレイユ外野手といずれもレギュラーばりばりの選手ばかりだ。２８歳のアクーニャにとってＷＢＣ出場は２０