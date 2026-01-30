ºòÇ¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè58²óÆüËÜºî»íÂç¾Þ¡Ê¼çºÅ¡¦ÆüËÜºî»í²È¶¨²ñ¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÆóËçÌÜµ¤¼è¤ê¡×¡ÊµÈ´ö»°¡Ë¤òºî»ì¤·¤¿Ëã¤³¤è¤ß»á¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½÷À­ºî»ì²È½é¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£30ºÐÁ°¸å¤«¤é½¬¤¤¤´¤È¤È¤·¤Æºî»ì¤ò»Ï¤á¡¢À±ÌîÅ¯Ïº»á¡¢¾¾°æÍ³ÍøÉ×»á¤Ë»Õ»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó800ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤ºî»ì²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3²óÏ¢ºÜ¤ÎÂè2²ó¤Ï¡Öºî»ì²ÈËã¤³¤è¤ßÃÂÀ¸¡×¤Ç¤¹¡£¡Úºû¿¹Ê¸É§¡Û¡þ¡þ¡þÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÆÉ½ñ