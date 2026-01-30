1番星のきらめきが、人々の目を奪う。AKB48の“スマイル天使”佐藤綺星（あいり＝21）が、28日に発売されたファースト写真集「天使の反射角度」（集英社）に込めた思いや、さらなる飛躍への強い意思を語った。1つの目標だった写真集の発売。撮影は昨年10月末に5日間、シンガポールとインドネシアで行った。思い出に食を挙げ「写真集ですよね？ってくらい食べている写真が沢山入っています。ケイハンがすごくおいしかったです」と