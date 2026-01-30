【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２９日の閣議で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長を、「来週に発表する予定だ」と明言した。トランプ氏は利下げを強く志向しており、意向をくむ議長が指名されれば、ＦＲＢの独立性と金融政策の継続性が揺らぐ懸念がある。トランプ氏はこれまで、５月に任期を迎えるパウエル議長の後任人事に関しては「近く発表する」などとの表現にとどめていた。閣議では「（次期議長