EU＝ヨーロッパ連合は外相会合を開き、イランで反政府デモへの激しい弾圧で多くの犠牲者が出ているとして、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定したと発表しました。EUカラス外交安全保障上級代表「イラン革命防衛隊をテロ組織に指定することで合意した。これで『イスラム国』やハマス、ヒズボラ、アルカイダと同じように扱われることになる」EU外相会合が29日に開かれ、イランの反政府デモで激しい弾圧が行われ、多くの犠牲者が出