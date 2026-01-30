ロシア大統領府のペスコフ報道官は1月28日、ウクライナ問題に関するロシア、米国、ウクライナの3者協議が、アラブ首長国連邦の首都アブダビで2月1日に再開されることを明らかにしました。ペスコフ報道官は、「アブダビで進められているウクライナ問題の協議は非常に敏感で複雑なものだ。また、ロシア代表団はウクライナ問題の協議において、定期的にプーチン大統領からの指示を受けている」と述べました。また、ロシア側はウクライ