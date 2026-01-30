NY株式29日（NY時間14:10）（日本時間04:10） ダウ平均48932.31（-83.29-0.17%） ナスダック23541.76（-315.69-1.32%） CME日経平均先物53100（大証終比：-210-0.40%） 欧州株式29日終値 英FT100 10171.76（+17.33+0.17%） 独DAX 24309.46（-513.33-2.07%） 仏CAC40 8071.36（+4.68+0.06%） 米国債利回り 2年債 3.549（-0.022） 10年債 4.225（-0.018） 30年債 4.850