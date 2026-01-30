ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が2日目を迎える。女子で争われる2日目12Rの「帝王ドリーム」に注目が集まる。守屋が逃げて人気に応える。初日2走の手応えも悪くなく、スタート踏み込み先マイに持ち込む。海野ゆかりは手堅く差し。清水愛海は機力を上積みして握って攻める。レース巧者の田口は5コース捲り差しで台頭する。実森、片岡は展開次第。＜1＞守屋美穂レースは失敗したけど2着だったのでターン回り