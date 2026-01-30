ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が6日間シリーズの幕を開ける。初日メインの12R「ドリーム1st」1号艇は峰竜太。当然、中心となる。進入は枠なり3対3。峰の34号機は低調機だが、ペラである程度引き出してきたようだ。調整を合わせ先マイから後続を引き離すか。自在に構えるのは原田。西山が差してバック勝負へ。篠崎元は仕掛けに集中して。＜1＞峰竜太うわさのワースト機だけど、ペラである程度は出せてい