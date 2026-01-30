ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアが２９日、横浜アリーナで「ジュニアＳＴＡＲｔｏＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」の初日公演を開催した。平均年齢１７・４歳の総勢７７人によって全７公演１０万５０００人を動員予定。デビュー候補のＡＣＥｅｓ、ＫＥＹＴＯＬＩＴ、Ｂ＆ＺＡＩを中心に関西ジュニアらも集結し、新スターとなるべく、アピール合戦を繰り広げた。口火を切ったＡＣＥｅｓの浮所飛貴（