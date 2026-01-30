【11R】昨年5月名古屋ダービーの4走目に落車し左肩甲骨の脱臼骨折とその周りのじん帯を損傷した小岩大介。近況は復調ムードも、現在も左肩に痛みと違和感があるとのことだが、長男の虎ノ介（18）の131期合格発表が15日にあり「まずはホッとした。虎ノ介と走れる日を夢見て、頑張っていきたい」と前を向いた。予選スタートとなったが番組さんの配慮で売り出し中の梶原海斗の番手回り。番手を食い下がる小岩大が別線勢をしっかり