３月開催の野球の国際大会・ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）のＮｅｔｆｌｉｘの日本国内でのライブ配信に向け、俳優の渡辺謙（６６）が「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、嵐の二宮和也（４２）が「スペシャルサポーター」に就任することが２９日、分かった。幼少期から野球を愛する２人は試合のライブ配信やさまざまな関連コンテンツへの出演、日本代表・侍ジャパンの選