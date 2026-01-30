【モデルプレス＝2026/01/30】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニア総勢77人が出演する「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」が29日、横浜アリーナにて開幕。同日囲み取材が行われ、ジュニア（浮所飛貴／ACEes、井上瑞稀／KEY TO LIT、矢花黎／B&ZAI、黒田光輝、元木湧、西村拓哉、永岡蓮王／AmBitious、阿達慶、千井野空翔、宮岡大愛、山岸想）が本公演の見どころを語った。【写真】】STARTOジュニア再編成で誕生の3グループ、新