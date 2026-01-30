きょうの為替市場は、ＮＹ時間に入ってドルが上下動したことで、ポンドドルも上下動している。ポンドドルは一旦１．３７ドル台半ばに下落していたものの、その下げを戻している。 エコノミストが、「ポンドはかなり過大評価されているように見える、特にドルに対してそうだ」と会議で述べた。ポンドはもっと脆弱で、経済的または政治的ショックが発生した場合には下落する可能性があるという。 ５月に予定されている地