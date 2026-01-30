【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Netflix 2026 ワールドベースボールクラシック』のアンバサダーに渡辺謙、スペシャルサポーターに二宮和也が就任。 幼少期から野球を愛するふたりの野球ファンになるきっかけや、大会の楽しみ方、意気込みを語る「プレミアム対談映像」が、Netflix Youtubeにて1月30日21時に公開される。 ■「見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味