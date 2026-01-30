STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによる合同コンサート『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナで開催された。ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIなどの人気グループや関西ジュニア8人を迎えた総勢77人が1万5000人のファンを魅了。グループ再編から約１年を経て、全員が“仲間でありライバル”である彼らの個性と可能性の詰まったステージを全31曲（メドレー1曲換算）、約2時間30分にわたって繰り広げた。【写