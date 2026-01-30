STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによる合同コンサート『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナで開催された。ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIなどの人気ユニットや関西ジュニアなど東西から総勢77人が集結。12人のフレッシュなメンバーが加わり、最年長は中村嶺亜の28歳、最年少は河津レオン7歳の平均17.4歳による華やかな“フェス”に1万5000人が大熱狂した。【ライブ写真】白い衣装で存在感をみせるACEes