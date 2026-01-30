STARTOENTERTAINMENTに所属するジュニアが29日、横浜アリーナで4日間連続コンサート「STARtoFESTIVAL」の初日を迎えた。昨年2月の“ジュニア再編”以来、「ACEes」「KEYTOLIT」「B＆ZAI」らが集まって公演するのは初めて。3組は単独でアリーナ公演を行うなど経験を積んできた。「KEY…」の井上瑞稀（25）は「この1年で培ってきたものを全力でぶつけたい」と力を込めた。個性あふれる総勢77人の東西ジュニアたちが