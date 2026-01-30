気象台は、午前4時2分に、なだれ注意報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表（雪崩注意報） 30日04:02時点福井県では、大雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への着雪に注意してください。嶺南では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■敦賀市□なだれ注意報【発表】30日にかけて注意■美浜町□なだれ注意