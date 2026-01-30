日本郵便は多くの自治体で衆院選の「投票所入場券」の送付が2月2日以降となる見通しだと発表しました。来月8日投開票の衆院選の期日前投票はすでに28日に始まっていますが、日本郵便を利用する多くの自治体で「投票所入場券」の送付は2月2日の週になる見込みだということです。衆院解散から投開票日までが戦後最短の16日間となった影響で、各自治体が有権者に対し投票所などを案内する「投票所入場券」の送付が期日前投票に間に合