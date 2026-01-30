2025年8月25日に配信されたSnow Manの「カリスマックス」が、30日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数1億回を突破した。【動画】Snow Man「カリスマックス」MV週間再生数は578.3万回（5,783,258回）を記録。累積再生数は1億99.3万回（100,993,267回）となり、登場22週目で1億回の大台に到達した。これで1億回突破作品は、「ブラザービート」に続き自身通算2作目となった。本作は