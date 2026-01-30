ネットフリックスは、日本国内での独占放送権を獲得した3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のアンバサダーに俳優の渡辺謙（66）、スペシャルサポーターに嵐の二宮和也（42）が就任したことを発表した。試合のライブ配信への出演のほか、選手、監督へのキャンプ取材を通じて最前線から大会を盛り上げていく。30日、対談動画が同社のYouTubeチャンネルで公開される。渡辺は熱烈な阪神ファンで知られ、2003年公