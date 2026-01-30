STARTO ENTERTAINMENTに所属する総勢77名のジュニアが出演する「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」が29日から開幕。初日前に、元「少年忍者」の黒田光輝さん、元木湧さん、元「Lil かんさい」の西村拓哉さん、「AmBitious」の永岡蓮王さんらが会見に登場し、意気込みを語りました。黒田さんと元木さんはこれまで昨年11月末でグループ活動を終了した「少年忍者」のメンバーとして活動していました。今回のライブでは元「少年忍者」