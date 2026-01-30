Netflixは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信に向けて、野球を愛し、大会を心待ちにする野球ファンのひとりである渡辺謙をNetflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー、二宮和也をスペシャルサポーターに起用すると発表した。【写真】強力タッグ！WBCの魅力を伝えていく渡辺謙＆二宮和也大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演はもちろんのこと、さまざまな関連コン