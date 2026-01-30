米女子ゴルフの今季開幕戦ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは29日にフロリダ州オーランドで開幕する。過去2年の優勝者のみが参戦する大会には日本勢8人が出場。ツアー2勝の竹田麗央は28日、コースで最終調整し「いよいよ開幕という気持ち。まずは1勝を目指して頑張りたい」と決意を語った。米ツアーに本格参戦した昨季は3月のブルーベイLPGAで優勝し、ポイントランク4位と健闘。オフは故郷・熊本で過ごすなど