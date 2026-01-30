【スタフェス 囲み取材レポート】「ACEes」浮所飛貴「KEY TO LIT」井上瑞稀「B&ZAI」矢花黎が登場！ 「グループの負けない部分」をアピールSTARTO ENTERTAINMENTに所属する総勢77名のジュニアが出演する「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」が29日から開幕。初日前にはACEesの浮所飛貴さん、KEY TO LITの井上瑞稀さん、B&ZAIの矢花黎さんらが会見を行いました。総勢77名のジュニアが登場した今回のライブでは、先輩の曲や自