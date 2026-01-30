◆テニス全豪オープン第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】車いすの部男子シングルスで、世界王者の小田凱人（ときと、１９）＝東海理化＝が、２０２１〜２２年の国枝慎吾以来、史上２人目の４大大会連続全制覇に残り２勝と迫った。準々決勝で２１年東京パラリンピック銀メダルの世界１２位、トム・エフベリンク（３３）＝オランダ＝に６―４、６―４