3月開催の野球の国際大会「2026ワールドベースボールクラシック（WBC）」を独占配信するNetflixは29日、俳優渡辺謙（66）がアンバサダー、二宮和也（42）がスペシャルサポーターを務めると発表した。試合のほか、選手や監督、キャンプへの取材なども含め、最前線から大会を盛り上げる。渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレーヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりと