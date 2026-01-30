STARTO ENTERTAINMENTのジュニアタレントが出演する「ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026」が29日、横浜アリーナで開幕した。昨年2月に結成されたACEes、KEY TO LIT、B＆ZAI、グループに属していないタレントまで、東西総勢77人が参戦。上は28歳、下は7歳まで、平均年齢17・4歳。それぞれの現在地から、未来へとつなぐパフォーマンスを届けた。◇◇◇ACEes浮所飛貴（23）の「スタフェス始まったぞ！」のシャウトで開幕。