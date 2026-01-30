STARTOENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢STARtoFESTIVAL2026¡×¤¬29Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ACEes¡¢KEYTOLIT¡¢B¡õZAI¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤âÅìÀ¾ÁíÀª77¿Í¤¬»²Àï¡£¾å¤Ï28ºÐ¡¢²¼¤Ï7ºÐ¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð17¡¦4ºÐ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡þ¡þ¡þ³«±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤¬²Ð²Ö¡©¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£´ØÅì¥¸¥å¥Ë