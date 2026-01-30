先ほどドルの買い戻しが強まり、ドル円も１５３．５０円近辺まで買い戻される場面が見られた。ユーロドルも１．１９ドル割れを試す動きが見られていたが、特段の材料は見当たらない。月末接近ということもあり、ドル買戻しがまとまって出たのかもしれない。ただ、動きが一巡するとドルは再び戻り売りに押されている。 明日のつなぎ予算の期限を前に、米国土安全保障省（ＤＨＳ）の予算を巡って米議会が再び緊張してお