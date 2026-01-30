きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って戻り売りに押され、１．１９ドル台前半まで下落。今週は節目の１．２０ドルを一時回復していたが、上値を維持できていない。専らドルの材料に左右される展開で、今週のベッセント財務長官の発言以降、ドルに買い戻しが出ていることから、ユーロドルは伸び悩む展開が見られている。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って売りが強まり、一時１８２円台前半に下落。２１日線の下