NY株式29日（NY時間12:03）（日本時間02:03） ダウ平均48962.55（-53.05-0.11%） ナスダック23444.84（-412.61-1.73%） CME日経平均先物52810（大証終比：-500-0.95%） 欧州株式29日終値 英FT100 10171.76（+17.33+0.17%） 独DAX 24309.46（-513.33-2.07%） 仏CAC40 8071.36（+4.68+0.06%） 米国債利回り 2年債 3.549（-0.022） 10年債 4.241（-0.002） 30年債 4.873