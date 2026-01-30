衆議院議員選挙の期日前投票について、由布市選挙管理委員会は、候補者の氏名の掲示に誤りがあったと発表しました。 衆院選の期日前投票は28日から始まっています。 由布市選挙管理委員会は28日からの午前10時40分ごろまでの間庄内町、湯布院町、挾間町それぞれの期日前投票所1か所で投票記載台に掲示していた候補者1人の氏名の漢字に誤りがあったと発表しました。 29日午前、湯布院町にある投票所を訪れた人から指摘され発覚し