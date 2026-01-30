大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災について市に寄せられた義援金の2回目の配分が2月中旬に行われることになりました。 大分市佐賀関で2025年11月に発生した大規模火災では、194棟が焼けました。 火災を受けて市には28日までにおよそ4億6000万円の義援金が寄せられています。 106世帯に対して1回目の配分が1月23日までに終わっていて、2月中旬に2回目の配分が行われるということです。 また、被災した家屋の解体や撤去を