イメージ 大分県内の最新のレギュラーガソリンの価格が28日、発表されました。 1リットルあたり158.8円と、前の週より0.4円高くなり13週ぶりの値上がりとなりました。 石油情報センターによりますと、県内の26日時点の最新のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり158.8円でした。 前の週を0.4円上回っています。値上がりするのは13週ぶりで、暫定税率廃止以降では初めてです。 ま