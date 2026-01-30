衆議院議員選挙について、TOSと読売新聞社は28日までの2日間、電話とインターネットによる情勢調査を行いました。その結果に、TOS独自の取材も加えて選挙戦序盤の情勢を分析しました。大分県内の各選挙区ごとにお伝えします。 大分1区 大分1区に立候補したのは届け出順に、 堤淳太候補衛藤博昭候補野中しんすけ候補吉良州司候補山下魁候補 以上の5人です。 大分1区は衛藤候補と吉良候補が激しく競り合う