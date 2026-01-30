テレビ大分 2026年から私たちの生活に影響する様々な変更が実施されます。知っておきたい身近な変更点をまとめてお伝えします。 ホルトホール大分 まずは公共施設でも変化が。 大分市でも4月1日から利用料金が値上げとなる施設があります。例えば、ホルトホール大分。トレーニングルームは310円から360円となり、50円値上げに。また、コンパルホールでは体育館全面の使用は