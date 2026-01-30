ホワイトソックスは村上宗隆内野手（25）が今週末に行われるファン感謝デーに不参加となることを29日（日本時間30日）に発表した。球団は「残念ながら、村上宗隆は今週末シカゴで開催されるソックスフェスト・ライブに参加できなくなりました」と不参加となったことを発表した。また「彼はイベントに間に合うようにアメリカに帰国することを希望していたため、ソックスファンの皆様に残念な思いを伝えています」と伝えた。